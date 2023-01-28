У Москві горить найбільший ринок будматеріалів: площа пожежі понад 2 тис. квадратних метрів
У Москві спалахнув будівельний ринок "Сіндіка" – вогонь розповсюдився на 2,1 тисячі квадратних метрів
Про це повідомляє РБК.
Пожежа сталася на складі, де зберігалися паливно-мастильні матеріали. Полум'я поширюється швидко та може перекинутися на сусідню будівлю.
Співвласником групи "Сіндіка" є колишній президент Кабардино-Балкарії, сенатор Арсен Каноков.
До слова, ринок будматеріалів "Сіндіка" є одним з найбільших у столиці РФ. Він вже горів у 2017 році. Тоді загальна площа пожежі становила 50 тисяч квадратних метрів.
Як зазначає ТАСС, серед причин займання може бути підпал.
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