Про це повідомляє РБК.

Пожежа сталася на складі, де зберігалися паливно-мастильні матеріали. Полум'я поширюється швидко та може перекинутися на сусідню будівлю.

Співвласником групи "Сіндіка" є колишній президент Кабардино-Балкарії, сенатор Арсен Каноков.

До слова, ринок будматеріалів "Сіндіка" є одним з найбільших у столиці РФ. Він вже горів у 2017 році. Тоді загальна площа пожежі становила 50 тисяч квадратних метрів.

Як зазначає ТАСС, серед причин займання може бути підпал.

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