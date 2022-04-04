Вночі окупанти завдали по Одесі ракетний удар, - речник ОВА
Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомив про ракетний обстріл Одеси російськими військовими
Про це він написав зранку 4 квітня у Facebook.
"Одеса. Вночі було нанесено рашистський ракетний удар по одному з об'єктів. Подальша інформація надалі уточнюється", - йдеться в дописі.
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Відзначимо, що близько опівночі в Одесі було чути вибухи.
- Російські війська ракетними ударами в неділю, 3 березня, пошкодили Одеський нафтопереробний завод та нафтосховище
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