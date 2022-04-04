Вночі окупанти завдали по Одесі ракетний удар, - речник ОВА

Про це він написав зранку 4 квітня у Facebook.

"Одеса. Вночі було нанесено рашистський ракетний удар по одному з об'єктів. Подальша інформація надалі уточнюється", - йдеться в дописі.

Читайте також: Глава МЗС Греції Нікос Дендіас прибув до Одеси та зустрівся з мером міста Геннадієм Трухановим

Відзначимо, що близько опівночі в Одесі було чути вибухи.

Російські війська ракетними ударами в неділю, 3 березня, пошкодили Одеський нафтопереробний завод та нафтосховище

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb