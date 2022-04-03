Ранковими ракетними ударами пошкоджено Одеський НПЗ та нафтосховище, - голова ОВА

Про це повідомив начальник військової адміністрації Одеської області Максим Марченко.

"Вранці противник завдав ракетного удару по Одесі. Пошкоджено нафтосховище та нафтопереробний завод", – сказав Марченко у вечірньому відеозверненні.

За його словами, постраждалих немає. Масштабів пошкоджень та інших подробиць про наслідки нальоту він не повідомив.

Водночас він зазначив, що СБУ затримано осіб, які фіксували місця влучення ракет.

"Нами були виявлені факти, коли певні особи фіксували місця влучення ракет. Вони вже затримані СБУ і понесуть відповідне покарання", – наголосив Марченко.

Він також зазначив, що українським захисникам відомо про підготовку росіянами вторгнення з території Придністров'я, але назвав його малоймовірним найближчим часом.

"Ми розуміємо, що ці дії спрямовані на сковування українських військ в Одеській області, що завадити нашим наступальним діям на інших напрямках. Напруга залишається, але найближчим часом загроза вторгнення з цього напрямку є малоймовірною", - запевнив голова Одеської ОВА.

"Наші сили оборони контролюють ситуацію в області", – наголосив він.

Нагадаємо, вранці 3 квітня в Одесі пролунали вибухи, місто атакували з повітря.

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