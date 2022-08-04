Вночі російські війська обстріляли Нікополь
В ніч на 4 серпня армія РФ обстріляла місто Нікополь Дніпропетровської області
Про це повідомив голова Нікольської РВА Євген Євтушенко.
"Обстріляно місто Нікополь", - написав він telegram.
Раніше Євтушенко повідомляв, що на протилежному березі спостерігається рух ворожих РСЗВ.
- За добу, 3 серпня, армія РФ обстріляла 30 населених пунктів України. Внаслідок обстрілу загинуло 16 людей.
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