Вночі російські війська обстріляли Нікополь

Про це повідомив голова Нікольської РВА Євген Євтушенко.

"Обстріляно місто Нікополь", - написав він telegram.

Раніше Євтушенко повідомляв, що на протилежному березі спостерігається рух ворожих РСЗВ.

За добу, 3 серпня, армія РФ обстріляла 30 населених пунктів України. Внаслідок обстрілу загинуло 16 людей.

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