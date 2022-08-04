Впродовж доби росіяни обстріляли 30 населених пунктів, 16 людей загинуло

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

"Не минає і дня, коли ми не фіксуємо обстріли Росії. Лише за минулу добу до поліції надійшла інформація про обстріли 30 населених пунктів, внаслідок чого 16 осіб загинули і ще десятки – отримали поранення. Обстановка залишається вкрай напруженою в Донецькій області, нещадно продовжують обстрілювати Миколаївщину, Харківщину, Сумщину, Чернігівщину і Херсонщину", - сказав він.

За його словами, серед людей, які травмувались 3 серпня, є піротехнік, який працював на Чернігівщині.

"За весь цей 161 день нової війни нашими піротехніками було знайдено, знищено, близько 174 тисяч вибухонебезпечних предметів. На жаль, ми не можемо оминути жертви. Сьогодні було поранено одного з наших піротехніків на Чернігівщині. Ми оглянули територію близько 67 тисяч гектарів, це приблизно 94 тисяч футбольних полів. Ця робота триває, щоб знищити всю мінну спадщину, яка дісталася і дістається нам від нашого ворога", - додав заступник міністра.

У Генштабі ЗСУ відзначили, що російські окупанти деморалізовані через тотальний спротив українського народу у війні з РФ.

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