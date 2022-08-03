Окупанти деморалізовані тотальним спротивом українського народу, - Генштаб
У Генштабі ЗСУ відзначили, що російські окупанти деморалізовані через тотальний спротив українського народу у війні з РФ
Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.
"Окупанти деморалізовані тотальним спротивом українського народу. Російському командуванню все важче поповнювати підрозділи, що зазнають втрат у розв’язаній ним безглуздій війні. Російська пропаганда продовжує брехати, вигадуючи неіснуючі перемоги та покриваючи злочини своєї армії та найманців. Тому закликаємо довіряти інформації тільки з перевірених джерел та не розповсюджувати російські фейки і дезінформацію. Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!", - пише Генштаб.
- 3 серпня українські захисники відбили всі спроби російського агресора просунутися в напрямках Мар’їнки та Білогірки.
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