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ЗСУ відбили всі спроби росіян просунутися в напрямках Мар’їнки та Білогірки

3 серпня, 2022 середа
19:28
війна з Росією ЗСУ звільнили

Українські захисники відбили всі спроби російського агресора просунутися в напрямках Мар’їнки та Білогірки

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. На останньому ворог обстріляв із ствольної артилерії райони населених пунктів Середина Буда, Рижівка та Журавка Сумської області", - пишуть у Генштабі.

Харківський напрямок 

Російський противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дуванка, Дементіївка, Золочів, Прудянка, Світличне, Питомник, Руська Лозова, Лісне, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Петрівка, Михайлівка, Коробочкине, Стара Гнилиця, Мосьпанове, Пришиб, Перемога, Українка, Рубіжне, Верхній Салтів, Старий Салтів, Молодова та Велика Бабка.

Завдав авіаудару неподалік Прудянки. Вів повітряну розвідку безпілотниками біля Петрівки, Федорівки та Дементіївки.

Задіяв засоби радіоелектронної боротьби у районах Іванівки, Студенка, Василенкового та Гетьманівки.

Слов'янський напрямок

Агресор здійснював обстріли із артилерії різних калібрів у районах населених пунктів Протопопівка, Велика Комишуваха, Мечебилове, Гусарівка, Чепіль, Норцівка, Долина, Мазанівка, Краснопілля. Новопавлівка, Довгеньке, Дібрівне, Бражківка, Вірнопілля, Червоне, Карнаухівка, Рідне, Адамівка, Богородичне та Маяк.

Краматорський і Бахмутський напрямки

В районі Краматорську зафіксовано обстріли біля Званівки, Стародубівки, Спірного, Сіверська, Верхньокам’янського, Пискунівки та Григорівки.

"На Бахмутському напрямку окупанти здійснювали обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Берестове, Соледар, Яковлівка, Зайцеве, Травневе, Кодема, Майорськ, Підгородне, Весела Долина, Покровське, Краснополівка, Білогорівка та Веселе. Також ворог завдав авіаційних ударів поблизу Бахмутського, Соледара, Берестового, Яковлівки та Клинового", - йдеться у звіті Генштабу.

Російські загарбники провели штурмові дії в районі Берестового та в напрямках Володимирівка – Яковлівка, Покровське – Бахмут,  Володимирівка – Соледар, Відродження – Кодема, Відродження – Зайцеве, Семигір’я – Кодема та Доломітне – Семигір’я.

ЗСУ відбили всі ворожі спроби штурму та завдали окупантам втрат, росіяни відійшли.

Авдіївський напрямок

Окупаційні війська обстрілювали із танків та артилерії райони Нью-Йорка, Красногорівки, Авдіївки, Пісків, Нетайлового та Кам’янки.
Ворог намагався вести наступ в напрямках Новоселівка Друга –Красногорівка, Спартак – Авдіївка, Василівка – Красногорівка, Мінеральне – Авдіївка та на напрямку Донецьк – Піски, успіху не мав, відійшов.

Новопавлівський та Запорізький напрямки

Зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Богоявленка, Шевченко, Володимирівка, Павлівка, Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка, Новопіль, Зелене Поле, Новосілка, Залізничне, Малі Щербаки, Кам’янське, Мала Токмачка, Лук’янівське, Нескучне, Полтавка, Могила Сторожова, Ольгівське, Новоандріївка, Новоданилівка, Червоне, Білогір’я та Времівка. Ворог завдав авіаударів біля Новосілки, Новополя і Полтавки.

"Всі намагання окупантів просунутися в напрямках Мар’їнки та Білогірки наші захисники звели нанівець", - наголошує Генштаб.

Південнобузький напрямок

Росіяни здійснювали обстріли із озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Миколаїв, Прибузьке, Зоря, Луч, Посад-Покровське, Лимани, Лупареве, Партизанське, Кобзарці, Нова Зоря, Андріївка, Біла Криниця, Червоний Яр, Лепетиха, Галіцинове, Любомирівка та Червона Долина.

Біля урочища Андріївка Росія завдала авіаудар. У напрямку Білогірки вели наступальний бій, але безуспішно відійшли. Не припиняється повітряна розвідка безпілотниками.

Чорне море
В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування “Калібр”.

"Зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури на території України", - попереджає Генштаб ЗСУ.

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