Вночі ворожий дрон поцілив по приватному підприємству у Дніпрі, горіло 4 тис. м²
Вночі на 28 березня росіяни атакували Дніпро 3 безпілотниками. Два вдалося збити ЗСУ, ще один поцілив по приватному підприємству, сталася пожежа
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Два безпілотники військові з повітряного командування "Схід" знищили", - зазначив він.
Ще один - поцілив по приватному підприємству у Дніпрі. Там сталася сильна пожежа. Вогонь охопив 4 тис. кв. метрів. Кілька годин рятувальники приборкували полум'я і загасили.
Постраждалих внаслідок атаки немає.
Щодо артилерійських обстрілів – протягом ночі жодного не зафіксовано. В Нікопольському районі 10-годинна тривога минула без надзвичайних ситуацій, уточнив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
- Цієї ночі ворог також атакував "шахедами" Київ. За даними міської адміністрації усі повітряні цілі збито. Уламки спричинили пожежу у Святошинському районі.
- Загалом у ніч на 28 березня противник атакував Україну ударними безпілотниками Shahed-136/131 та керованими авіаційними бомбами. 14 "шахедів" та розвідувальний дрон збили ЗСУ.
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