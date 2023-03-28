Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Два безпілотники військові з повітряного командування "Схід" знищили", - зазначив він.

Ще один - поцілив по приватному підприємству у Дніпрі. Там сталася сильна пожежа. Вогонь охопив 4 тис. кв. метрів. Кілька годин рятувальники приборкували полум'я і загасили.

Постраждалих внаслідок атаки немає.

Щодо артилерійських обстрілів – протягом ночі жодного не зафіксовано. В Нікопольському районі 10-годинна тривога минула без надзвичайних ситуацій, уточнив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.