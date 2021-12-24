Водяний лід у кратері: Європейська космічна агенція отримала нове фото з Марсу

Про це повідомляє ESA.

"Наче посипана цукрова пудра на насиченому червоному оксамитовому торті, ця сцена з орбітального апарату ESA/Roscosmos ExoMars Trace Gas Orbiter зображує контрастні кольори яскравого білого водяного льоду на тлі іржавого червоного марсіанського ґрунту", - йдеться у повідомленні.

Фото було зроблено 5 липня 2021 року. Воно показує кратер завширшки 4 км у північній полярній області Марсу. Саме на північних схилах планети часто зустрічається лід, адже протягом року ця площа отримує в середньому менше годин сонячного світла.





"Темний матеріал, добре помітний на краю кратера, що надає йому трохи обгорілий вигляд, імовірно, складається з вулканічних матеріалів, таких як базальт", - зазначають в агенції.

Навколо кратера льоду майже немає. На зображенні видно темні смуги на червоному тлі. Їх утворили вітри, які стерли яскравіший пил оксиду заліза з поверхні та оголили темну підкладку.

Орбітальний апарат TGO прибув на Червону планету у 2016 році, свою місію розпочав за два роки після прибуття. Цей апарат збирає дані про атмосферні гази Марсу та вносить у карту місця, де є багато води.

У майбутньому апарат передасть інформацію місії ExoMars, що прибуде на планету у 2023 році.



Як повідомлялося раніше, 22 грудня космічна вантажівка Cargo Dragon успішно доставила на МКС майже 3 тонни продуктів та спецобладнання.



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