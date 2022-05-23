Про це йшлося у промові керівника Офісу президента України на відкритті Russian War Crimes у межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.



"Їхній дім – це оселя зла. Це варто говорити прямо й чітко. Бо саме так кажуть правду. Воєнний злочин віднині – друге ім'я Росії. Кожен з вас може пересвідчитися в цьому сам. Може дізнатися імена тих, кого російські так звані визволителі звільняли від усього. Від миру. Від свободи. Від самого життя. Часто для розваги й задоволення", - повідомив Єрмак.



Він також розповів історії українських дітей, які постраждали внаслідок повномасштабної війни. Зокрема про долю 10-річної дівчинки із Вугледара, який 9 квітня обстріляли росіяни.



"Вероніка з родиною переховувалась у підвалі весь цей час. Танковий снаряд залетів точно у вентиляційне віконце. В одну мить дівчинка втратила батька, бабусю, дядька з дружиною. Кілька днів дитина була в комі. За словами лікарів, вона зазнала важких травм спинного та головного мозку", - розповів Єрмак.



Він також повідомив, що наразі Вероніка вже ходить та вчиться вправлятися паралізованою правою рукою.



Крім того, керівник Офісу президента згадав про жахи, які довелося пережити маріупольцям на прикладі історії 10-річного Іллі.



Як розповів Єрмак, Ілля та його мати Наталя потрапили під один з численний обстрілів Маріуполя. Унаслідок чого жінку було поранено в голову, а самому хлопчику роздробило ногу.



"Наталії стало сил дотягти сина в безпечне місце. Поранені та знесилені, вони лежали на дивані. Мати стискала Іллю в обіймах, поки билося її серце. Тієї ночі її не стало. Наступного дня російські військові силоміць вивезли хлопчика в окупований Новоазовськ, а звідти – в Донецьк. Місцеві лікарі збиралися ампутувати Іллі ногу, але цього разу йому пощастило", - розповідає Єрмак.



Він також повідомив, що увесь час бабуся Іллі намагалася знайти викрадену росіянами дитину та перетнула кордони чотирьох країн, аби забрати онука додому. Відомо, що на Іллю чекає тривале лікування, проте хлопчик уже може рухати пальцями на ушкодженій стопі.



Андрій Єрмак нагадав, що станом на 21 травня налічується ще 660 історій поранених або вбитих російськими окупантами дітей. Він також зазначив, що точну кількість жертв установити неможливо через постійні бойові дії на території України.



"Та жодна із цих історій не є історією про супутні жертви конфлікту. Вони всі – про геноцид. Російські солдати вбивають українців, тому що вони – українці. Російська армія руйнує Україну, бо це – Україна. Саме в цьому полягає мета й сенс цього вторгнення", - наголосив Єрмак.



Крім того, керівник Офісу президента нагадав, що за даними російських джерел, станом на 21 травня окупантами було депортовано на свої території більш як 232 тис. маленьких українців. З них понад 2 тисячі – або сироти, або розлучені з батьками. Парламент РФ, між тим, готується до спрощення процедури усиновлення російськими громадянами депортованих дітей.



"Це не про гуманізм. Це про шаленство ненависті та знищення під гаслами гуманізму. Та найгірше, що його (геноцид - ред.) завжди підтримує мовчазний народ, який до втрати людяності боїться власного тирана.", - підсумував Єрмак.

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