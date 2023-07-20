Про це в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Еспресо" сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

"Триває серйозна робота українського сектору безпеки й оборони, охоронної системи, офісу Генпрокурора, ДБР, МВС, міністерства юстиції, департаменту воєнних злочинів. Усі структури працюють над тим, щоб встановити, задокументувати, зібрати доказову базу й визначити злочинців, яких має бути притягнуто до відповідальності. Мова йде про тисячі нелюдей воєнних російських злочинців", - зауважив Юсов.

За його словами, результат цієї роботи буде представлено в ході спецтрибуналу, міжнародного трибуналу, який обов'язково розпочнеться.

"Нам допомагають люди, які пережили російську окупацію, які були свідками. Зрозуміло, що воєнний злочинець номер 1 - це людина схожа на Путіна або умовний Путін й воєнно-політичне керівництво РФ. І всі ті, хто погоджувався, хто брав участь у виконанні злочинних наказів, натискав на кнопку, курок, планував, допомагав, надавав інформацію. Всі ці особи мають бути притягнуті до відповідальності", - наголосив Юсов.

У середу, 19 липня, російське міноборони опублікувало заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських портів України



