"Вогонь, вода і підсмажена русня": Федоров заявив про вдалий удар ЗСУ по окупантах у Мелітополі

Про це мер Мелітополя Іван Федоров написав у телеграм.

Інформація про вибухи з'явилась близько 20:00.

"Окупанти, на честь чого суботня вечірка? Салюти на сході Мелітополя. За попередньою інформацією горить будівля Мелітопольської Християнської Церкви, яку окупанти захопили кілька місяців тому і перетворили на своє лігво для зборищ. Цікаво скільки ворожих "гостей" просмажилось", - написав Федоров.

О 22:34 Іван Федоров опублікував додаткові відео з Мелітополя.

"Вогонь, вода і підсмажена русня. Одна, проте не єдина на сьогодні бавовна, яка так засмутила окупантів. Підтверджуємо дані, де ще "гуляли" рашисти. P.S. Недарма куріння в людних місцях заборонене. Але ж окупанти нелюди, їм можна", - жартує над окупантами Федоров.

Вже після 23:00 Федорову стало відомо, що "у Мелітополі надто багато 200-х і 300-х". Поранених окупантів везуть до лікарень Криму.

"За попередніми підрахунками підсмажилося близько 200 окупантів. Швидкі їдуть з різних частин Мелітополя - не тільки зі східної, де горить, а і з південної сторони. Не всім оркам дорога до лікарень. Деякі швидкі завертають до моргу", - додав мер Мелітополя.

8 грудня поблизу аеродрому в тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи.

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