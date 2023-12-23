Воїн-десантник у Києві створив найбільший в Україні тризуб з дідухів: рекорд зафіксують на Різдво

Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

"Такого велетня створив десантник, командир відділення у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді ДШВ ЗСУ Ярослав Кучма, який через поранення тимчасово втратив змогу ходити. Допомагала йому формувати композицію із дідухів 95-річна майстриня з соломоплетіння Пелагея Живко з Львівщини", - написала Вєтрова.

Вона зазначила, що за попередніми замірами композиція з дідухів із пшеничних колосків сягає 7,5 метрів. Точні заміри робитимуть у момент реєстрації рекорду у понеділок, 25 грудня, об 11:00 на території Національного музею народної архітектури та побуту України, експозиція "Середня Наддніпрянщина" поблизу церкви (Київ, вул. Академіка Тронька, 1).