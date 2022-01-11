Володар "Золотого м'яча" визначився із майбутнім у "Реалі"

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра у twitter.

За його інформацією, Модріч домовився з іспанським клубом про продовження контракту до січня 2023 року. Незабаром "Реал" оголосить про це офіційно.

У нинішньому сезоні 36-річний Модріч зіграв за мадридців 20 матчів, у яких віддав 5 результативних передач.

Хорват є володарем "Золотого м'яча-2018".

