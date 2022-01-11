Володар "Золотого м'яча" визначився із майбутнім у "Реалі"
Хорватський футболіст Лука Модріч продовжить контракт з мадридським "Реалом" до 2023 року
Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра у twitter.
За його інформацією, Модріч домовився з іспанським клубом про продовження контракту до січня 2023 року. Незабаром "Реал" оголосить про це офіційно.
У нинішньому сезоні 36-річний Модріч зіграв за мадридців 20 матчів, у яких віддав 5 результативних передач.
Хорват є володарем "Золотого м'яча-2018".
- У червні 2021 року Лука Модріч оголосив, що завершує виступи за збірну Хорватії.
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