"Вони є вбивцями": мер Маріуполя заявив, що депутати від ОПЗЖ допомагали окупантам корегувати вогонь і прагнули змінити владу в місті
Мер Маріуполя Вадим Бойченко звинуватив місцевих депутатів від ОПЗЖ у смертях мирних мешканців, адже ті корегували російський вогонь, унаслідок чого було знищено всі евакуаційні автобуси в місті
Про це він розповів у етері телемаратону.
"Я хочу наголосити, щоб усі розуміли, і вони (депутати від ОПЗЖ, - ред.) мають це розуміти: вбивства, які відбулися у Маріуполі, а це понад 20 тисяч мирних мешканців, ця кров на їхніх (депутатів, - ред.) руках. Вони також є вбивцями, вони сприяли цьому".
За його словами, росіяни мали на меті знищити Маріуполь. Депутати від ОПЗЖ, передусім Костянтин Іващенко та Євген Хармишев, корегували вогонь окупантів і планували змінити міську владу. Зараз членів ОПЗЖ позбавляють депутатських мандатів.
- Нагадаємо, у Маріуполі депутати від ОПЗЖ допомагали окупантам зірвати евакуацію населення.
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