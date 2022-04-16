У Маріуполі депутати від ОПЗЖ допомагали окупантам зірвати евакуацію населення, – міська рада

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Після 2 березня розпочалися сильні обстріли. Було зупинено весь транспорт та розпочато підготовку автобусів до евакуації людей. Але російська сторона не дала режиму тиші. А потім автобуси розстріляли в депо один за одним", – розповів директор департаменту транспорту та зв'язку міськради Василь Клат.

За його словами, першого дня евакуації автобуси виїхали, але замість обіцяного режиму тиші були сильні обстріли, ворог робив усе, щоб змусити думати маріупольців, що їх кинули гинути

У мерії також розповіли, що маріупольські депутати фракції ОПЗЖ були причетні до зриву евакуації. Вони допомогли окупантам знищити весь транспорт для порятунку людей.

Російські окупанти планують 18 квітня остаточно перекрити всі в'їзди та виїзди з Маріуполя та влаштовують допити усіх чоловіків.