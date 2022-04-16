Окупанти мають намір перекрити в'їзди та виїзди з Маріуполя аби влаштувати "фільтрацію" усіх чоловіків

Про це повідомляє повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в telegram.

За його словами, процедура фільтрації набрала максимальних обертів.

"В фільтраційних таборах та пунктах сто відсотків чоловіків після стандартних фільтраційних знущань (допит, перевірка гаджетів, огляд тіла) розділяють з іншими і проводять окремі допити, включаючи інсценування розстрілу. Загалом можна говорити про те, що від 5 до 10 відсотків не проходить фільтрацію і після цього вивозяться в Докучаєвськ та Донецьк. Подальша доля наразі не відома, працюємо", - написав Андрющенко.

Він додав, що окупанти повідомили, що 18 квітня остаточно закриють місто та заборонять пересуватися між його районами.

"В цей час буде проведено фільтрацію 100 відсотків чоловіків, що залишились в місті. Для того їх буде переміщено в Новоазовськ. За інформацією, частину людей планують мобілізувати до російського окупаційного корпусу, частину через примус відправити на розчистку завалів, а віднесених до неблагонадійних - ізолювати. З огляду на всі фактори, окупанти збираються залишити в місті виключно жінок та чоловіків для обслуговування потреб. Ми пов’язуємо це з неможливістю утримувати в місті цивільне населення навіть в мінімально придатних для життя умовах", - підкреслив Андрющенко.



15 квітня повідомлялося, що у Маріуполі жителі міста можуть отримати їжу після того, як відпрацюють на розборі завалів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb