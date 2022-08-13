Про це йдеться на сайті відомства.

За словами високопоставленого чиновника, на моральний дух солдатів армії Російської Федерації впливає прогрес і успіхи української армії на полі бою.

"За шкалою від 0 до 10 ефективність Збройних сил України дорівнюватиме 12, просто виходячи з того, наскільки вражаючими вони були для нас у багатьох відношеннях. Вони знайшли способи робити те, що нам здавалося неможливим", - зазначив він.

У повідомленні наголошується, що Росія продовжує вести безладний вогонь по території України, що призводить до масових жертв серед мирного населення.

"Це багато в чому пов'язано з невибірковими бомбардуваннями, які проводять російські сили", - сказав чиновник.

Також у Пентагоні заявили, що не надавали Україні зброю для ударів по Криму.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb