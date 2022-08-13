Вони зуміли зробити те, що нам здавалось неможливим: Пентагон оцінив дії ЗСУ у війні з Росією на 12 за 10-бальною шкалою
У Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки високо оцінили ефективність української армії
Про це йдеться на сайті відомства.
За словами високопоставленого чиновника, на моральний дух солдатів армії Російської Федерації впливає прогрес і успіхи української армії на полі бою.
"За шкалою від 0 до 10 ефективність Збройних сил України дорівнюватиме 12, просто виходячи з того, наскільки вражаючими вони були для нас у багатьох відношеннях. Вони знайшли способи робити те, що нам здавалося неможливим", - зазначив він.
У повідомленні наголошується, що Росія продовжує вести безладний вогонь по території України, що призводить до масових жертв серед мирного населення.
"Це багато в чому пов'язано з невибірковими бомбардуваннями, які проводять російські сили", - сказав чиновник.
- Також у Пентагоні заявили, що не надавали Україні зброю для ударів по Криму.
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