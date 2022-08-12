У Пентагоні заявили, що не надавали Україні зброю для ударів по Криму

Про це у Twitter повідомив журналіст Голосу Америки Остап Яриш з брифінгу у міністерстві оборони США.

Посадовець Пентагону заявив: "Ми не надавали Україні нічого, що вони могли б використати для удару по Криму. ... Але зрештою, це українська війна, і саме українці вибирають свої цілі".

У Пентагоні також оцінили здатність ЗСУ до контрнаступу. "Якщо ви попросите оцінити, наскільки українці хороші від 0 до 10, то думаю, я б поставив їм 12 - через те, наскільки вони нас вражають у багато різних способів", - заявили у міноборони США.

9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази у Новофедорівці.

Володимир Зеленський заявив, що російська війна проти України почалася з Криму і має там закінчитися.

Газета The New York Times з посиланням на власні джерела припустила, що для атаки на Крим могли використати зброю українського виробництва.

10 серпня Повітряні сили ЗСУ заявили, що внаслідок вибухів на аеродромі в Криму було знищено дев'ять літаків РФ.

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