ВООЗ хоче перейменувати мавпячу віспу - кажуть, що назва хвороби дискримінаційна

Про це повідомляє Forbes.

Видання цитує представника Всесвітньої організації охорони здоров’я, який сказав, що віспа мавп була названа так до того, як ВООЗ розробила рекомендації, що не рекомендують використовувати географічні регіони або назви тварин для найменування хвороб. Речник додав, що процес іменування хвороб має бути зроблений так, щоб не ображати будь-які "культурні, соціальні, національні, регіональні, професійні чи етнічні групи".

В даний час ВООЗ називає на своєму веб-сайті два різних штами віспи мавп: штам із центральної Африки (басейн Конго) і західноафриканський штам. Вчені, які заявили про "дискримінаційні назви штамів вірусів" стверджували, що називання вірусу африканським є "не тільки неточним, але й дискримінаційним". Вони висловили занепокоєння з приводу пов'язування нинішнього спалаху хвороби з Африкою через використання у ЗМІ цих імен. Вчені також відзначили, що медіа використовували фотографії африканських пацієнтів, щоб повідомити про спалах. Група запропонувала ВООЗ перейменувати різні штами вірусу номерами.

Нагадаємо, 14 червня дослідники виявили ДНК вірусу мавпячої віспи у спермі.

10 червня перший випадок мавпячої віспи виявили в Польщі.

Свого часу ВООЗ вирішила позначати штами Covid-19 літерами грецького алфавіту, щоби зменшити дискримінацію після того, як штами почали називати місцями, в яких вони були виявлені.

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