ВООЗ планує поновити розслідування щодо походження коронавірусу

Про повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням The Wall Street Journal.

Новій групі вчених можуть дати задачу вивчити, чи з'явився коронавірус у лабораторії, а також провести дослідження майбутніх вірусних ризиків.



Читайте також: ВООЗ створює нову групу для вивчення походження COVID-19

До команди увійшли фахівці з лабораторної безпеки та біозахисту, а також експерти в сфері генетики і хвороб тварин.

У організації вважають, що нова ініціатива допоможе прискорити розслідування походження COVID-19.