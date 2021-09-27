ВООЗ планує поновити розслідування щодо походження коронавірусу
Всесвітня організація охорони здоров'я планує відновити розслідування походження коронавірусу
Про повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням The Wall Street Journal.
Новій групі вчених можуть дати задачу вивчити, чи з'явився коронавірус у лабораторії, а також провести дослідження майбутніх вірусних ризиків.
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До команди увійшли фахівці з лабораторної безпеки та біозахисту, а також експерти в сфері генетики і хвороб тварин.
У організації вважають, що нова ініціатива допоможе прискорити розслідування походження COVID-19.
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