ВООЗ створює нову групу для вивчення походження COVID-19
Всесвітня організація охорони здоров'я створить ще одну групу експертів, яка працюватиме над з'ясуванням, звідки походить коронавірус
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВООЗ.
Група експертів матиме назву - Міжнародна наукова консультативна група з походження нових патогенів (SAGO).
Вона відповідатиме за консультування з питань розробки глобальної структури для систематичного вивчення виникнення майбутніх нових патогенів з пандемічним потенціалом.
ВООЗ закликала уряди всіх країн деполітизувати ситуацію і співпрацювати для прискорення досліджень.
"Цей заклик спрямований на те, щоб забезпечити виявлення наукових навичок і досвіду для консультування ВООЗ з питань досліджень, необхідних для визначення походження будь - якого майбутнього патогену з пандемічним потенціалом", - йдеться в повідомленні.
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