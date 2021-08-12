ВООЗ створює нову групу для вивчення походження COVID-19

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВООЗ.



Група експертів матиме назву - Міжнародна наукова консультативна група з походження нових патогенів (SAGO).

Вона відповідатиме за консультування з питань розробки глобальної структури для систематичного вивчення виникнення майбутніх нових патогенів з пандемічним потенціалом.

ВООЗ закликала уряди всіх країн деполітизувати ситуацію і співпрацювати для прискорення досліджень.



"Цей заклик спрямований на те, щоб забезпечити виявлення наукових навичок і досвіду для консультування ВООЗ з питань досліджень, необхідних для визначення походження будь - якого майбутнього патогену з пандемічним потенціалом", - йдеться в повідомленні.