ВООЗ рекомендує країнам не забороняти міжнародні подорожі через "Омікрон"

Про це йдеться в заяві Комітету ВООЗ з надзвичайних ситуацій.



"Скасувати або послабити заборони на міжнародні перевезення, оскільки вони не приносять користь і продовжують сприяти економічному і соціальному стресу, з яким стикаються держави-учасниці", - повідомляється в заяві.



Як відомо, у ВООЗ відзначили неефективність заборони на міжнародні перевезення в якості заходу боротьби з поширенням штаму "Омікрон".



В організації вказали, що вимога до пасажирів носити маски, надавати результати тестів на коронавірус або сертифікати про вакцинацію, а також відправляти на карантин прибувають в країну, повинні бути засновані на оцінці ризику і не створювати фінансовий тягар для подорожуючих.



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