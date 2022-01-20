ВООЗ рекомендує країнам не забороняти міжнародні подорожі через "Омікрон"
Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала скасувати або послабити обмеження на міжнародні поїздки. Як зазначили у ВООЗ, ці заходи неефективні проти штаму коронавірусу "Омікрон"
Про це йдеться в заяві Комітету ВООЗ з надзвичайних ситуацій.
"Скасувати або послабити заборони на міжнародні перевезення, оскільки вони не приносять користь і продовжують сприяти економічному і соціальному стресу, з яким стикаються держави-учасниці", - повідомляється в заяві.
Як відомо, у ВООЗ відзначили неефективність заборони на міжнародні перевезення в якості заходу боротьби з поширенням штаму "Омікрон".
В організації вказали, що вимога до пасажирів носити маски, надавати результати тестів на коронавірус або сертифікати про вакцинацію, а також відправляти на карантин прибувають в країну, повинні бути засновані на оцінці ризику і не створювати фінансовий тягар для подорожуючих.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.2
Купівля 28.2Продаж 28.47
-
EUR
Купівля 31.91Продаж 32.33
- Актуальне
- Важливе