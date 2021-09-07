ВООЗ: світ вийшов на плато захворюваності на COVID-19
Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що світ перебуває на плато захворюваності на коронавірус
Про це заявила експертка ВООЗ Марія Ван Керхове, передає РБК-Україна.
"Ми досягли плато, однак воно знаходиться на досить високому рівні", - додала вона.
За словами експертки, щодня у світі реєструють близько 4,5 млн випадків зараження та 72-78 тис. летальних випадків.
"Ситуація викликає стурбованість. Особливо з урахуванням того, що пандемія триває вже 20 місяців", - додала Ван Керхове.
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