ВООЗ закликала усі країни підвищити податки на алкоголь і солодкі напої

Про це йдеться у відомстві.

В організації наголошують, що більшість країн не використовують податки для стимулювання здорової поведінки серед населення. Щорічно 2,6 мільйона людей помирають від вживання алкоголю і 8 мільйонів людей - через нездорове харчування. Збільшення податку на алкоголь зменшить цю кількість смертей.

Акцизний податок на алкогольні напої застосовується принаймні в 148 країнах на національному рівні. Однак у мінімум 22 країнах вино звільнене від цього податку, більшість з них розташовані в Європейському регіоні.

"Оподаткування шкідливих для здоров’я продуктів сприяє зміцненню здоров’я населення. Це позитивно впливає на суспільство, зменшує кількість хвороб і ослаблення здоров’я, а уряди отримують дохід від надання державних послуг", - сказав директор ВООЗ зі зміцнення здоров’я Рюдігер Креч.