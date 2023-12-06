ВООЗ закликала усі країни підвищити податки на алкоголь і солодкі напої
Всесвітня організація охорони здоровʼя закликала уряди усіх країн підвищити податки на алкоголь і солодкі напої, щоб зменшити кількість смертей
Про це йдеться у відомстві.
В організації наголошують, що більшість країн не використовують податки для стимулювання здорової поведінки серед населення. Щорічно 2,6 мільйона людей помирають від вживання алкоголю і 8 мільйонів людей - через нездорове харчування. Збільшення податку на алкоголь зменшить цю кількість смертей.
Акцизний податок на алкогольні напої застосовується принаймні в 148 країнах на національному рівні. Однак у мінімум 22 країнах вино звільнене від цього податку, більшість з них розташовані в Європейському регіоні.
"Оподаткування шкідливих для здоров’я продуктів сприяє зміцненню здоров’я населення. Це позитивно впливає на суспільство, зменшує кількість хвороб і ослаблення здоров’я, а уряди отримують дохід від надання державних послуг", - сказав директор ВООЗ зі зміцнення здоров’я Рюдігер Креч.
- Всесвітня організація охорони здоровʼя оголосила самотність глобальною загрозою здоров’ю, оскільки її вплив відчутний в усіх аспектах життя.
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