ВООЗ назвала самотність глобальною загрозою здоров’ю: вона впливає на всі аспекти життя
Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) оголосила самотність глобальною загрозою здоров’ю, оскільки її вплив відчутний в усіх аспектах життя
Про це пише The Guardian.
Вказано, що ВООЗ створила міжнародну комісію, яка б мала зайнятися проблемою самотності. Її очолили генеральний хірург США Вівек Мурті та дипломатка Африканського Союзу з питань молоді Чідо Мпемба, а до складу увійшли 11 правозахисників та урядовців. Комісія працюватиме протягом трьох років.
Її створили після пандемії Covid-19, оскільки через неї економічна та соціальна активність людей зменшилась. Натомість зріс рівень самотності.
"Самотність не знає кордонів і стає глобальною проблемою громадського здоров'я, що впливає на всі аспекти здоров'я, добробуту та розвитку. Соціальна ізоляція не знає ні віку, ні кордонів", - зазначила дипломатка Африканського Союзу з питань молоді.
Генеральний хірург США вважає, що самотність шкодить здоров'ю так само сильно, як викурювання 15 цигарок у день. Її наслідки можуть спричиняти більшу шкоду, ніж несуть за собою ожиріння і малорухливий спосіб життя.
Попри те, що самотність здебільшого вважають проблемою розвинених країн, Мурті заявляє, що соціальну ізоляцію відчуває кожна четверта літня людина в усіх регіонах світу.
"У літніх людей самотність пов'язана з підвищенням на 50% ризиком розвитку деменції та на 30% ризиком виникнення ішемічної хвороби серця або інсульту. Але вона також руйнує життя молодих людей. Від 5% до 15% підлітків є самотніми, згідно з даними, які, ймовірно, є заниженими. В Африці 12,7% підлітків відчувають самотність порівняно з 5,3% в Європі", - йдеться у повідомленні.
- За даними опитування про ментальне здоров’я в застосунку "Київ Цифровий", близько 20% киян і киянок відчувають себе самотніми.
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