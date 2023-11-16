ВООЗ назвала самотність глобальною загрозою здоров’ю: вона впливає на всі аспекти життя

Про це пише The Guardian.

Вказано, що ВООЗ створила міжнародну комісію, яка б мала зайнятися проблемою самотності. Її очолили генеральний хірург США Вівек Мурті та дипломатка Африканського Союзу з питань молоді Чідо Мпемба, а до складу увійшли 11 правозахисників та урядовців. Комісія працюватиме протягом трьох років.

Її створили після пандемії Covid-19, оскільки через неї економічна та соціальна активність людей зменшилась. Натомість зріс рівень самотності.

"Самотність не знає кордонів і стає глобальною проблемою громадського здоров'я, що впливає на всі аспекти здоров'я, добробуту та розвитку. Соціальна ізоляція не знає ні віку, ні кордонів", - зазначила дипломатка Африканського Союзу з питань молоді.

Генеральний хірург США вважає, що самотність шкодить здоров'ю так само сильно, як викурювання 15 цигарок у день. Її наслідки можуть спричиняти більшу шкоду, ніж несуть за собою ожиріння і малорухливий спосіб життя.

Попри те, що самотність здебільшого вважають проблемою розвинених країн, Мурті заявляє, що соціальну ізоляцію відчуває кожна четверта літня людина в усіх регіонах світу.

"У літніх людей самотність пов'язана з підвищенням на 50% ризиком розвитку деменції та на 30% ризиком виникнення ішемічної хвороби серця або інсульту. Але вона також руйнує життя молодих людей. Від 5% до 15% підлітків є самотніми, згідно з даними, які, ймовірно, є заниженими. В Африці 12,7% підлітків відчувають самотність порівняно з 5,3% в Європі", - йдеться у повідомленні.