Дослідження: 18% опитаних жителів Києва відчувають самотність
За даними опитування про ментальне здоров’я в застосунку "Київ Цифровий", близько 20% киян і киянок відчувають себе самотніми
Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда під час брифінгу, присвяченого Всесвітньому дню ментального здоров’я.
"Перше опитування в застосунку "Київ Цифровий" ми проводили у квітні, а друге – у жовтні. Показник самотності залишається – 18%. За його результатами – майже кожен п’ятий киянин чи киянка відчувають самотність. Це дуже тривожний показник. Це деструктивне відчуття порожнечі, яке може призвести до депресії, проблем зі здоров’ям", – сказала Хонда і додала, що у другому опитуванні взяли участь 26 473 респонденти.
Повідомляється, що найпоширенішим способом зменшити стрес для киян є робота та побут – 29%, а фізична активність – 23%. Хонда наголосила, що кияни рідко звертаються до психологів – лише 2% у квітні та 3% у жовтні.
За даними заступниці, КМДА планує провести стратегічну сесію, де будуть розроблені комплексні рішення для покращення системи ментального здоров’я в Києві.
Петро Оленич, заступник голови КМДА і відповідальний за цифрову трансформацію столиці, сказав, що електронна демократія використовується регулярно для того, щоб дослідити думку киян: "Для міста – це актуальні й правдиві дані для аналізу і комплексних рішень. У наші дні якісна психологічна підтримка дуже важлива".
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