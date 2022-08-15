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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Ворог активізував розвідку на Бахмутському напрямку, безуспішно вів наступ і штурм на кількох напрямках, - Генштаб ЗСУ

Ворог активізував розвідку на Бахмутському напрямку, безуспішно вів наступ і штурм на кількох напрямках, - Генштаб ЗСУ

15 серпня, 2022 понедiлок
07:24
війна з Росією російські військові окупанти

Окупанти вели штурмові дії у напрямку Тихоцьке - Долина й наступали у бік Пісків та Первомайського, успіху не мали, відійшли. Проте на Краматорському напрямку противник намагається вести наступальні дії

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук

На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів неподалік Великої Комишувахи, Бражівки, Залимана, Вірнопілля, Мазанівки та Богородичного.

Вів штурмові дії у напрямку Тихоцьке - Долина, успіху не мав, зазнав втрат, відійшов.

На Краматорському напрямку противник намагається вести наступальні дії. Активно задіює штурмову та армійську авіацію. Зафіксовано обстріли неподалік Білогорівки, Григорівки, Стародубівки, Веселого, Федорівки та Сіверська.

На Бахмутському напрямку ворог активізував розвідку переднього краю української оборони, здійснював обстріли із артилерії та танків біля Торецька, Бахмутського, Білогорівки, Курдюмівки, Василівки, Зайцевого і Залізного. Завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Соледар. Вів наступальні бої в напрямках Соледара та Кодеми, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Срібного, Красногорівки, Опитного, Первомайського, Новобахмутівки та Мар’їнки, а також авіаудар біля Красногорівки.

З метою покращення тактичного положення окупанти вели наступальні бої у напрямку Пісків та Первомайського, успіху не мали, відійшли.

На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих районів. Здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Степова Долина, Лимани, Прибузьке, Новомиколаївка, Котляреве, Партизанське, Первомайське, Благодатне, Кобзарці, Веселий Кут, Тернівка, Андріївка, Лозове, Токарєве, Зарічне та Ольгине. Завдав авіаційних ударів поблизу Білогірка та Андріївки.

Вів повітряну розвідку безпілотниками неподалік Снігурівки, Червоного Яру і Білої Криниці.

"В готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр", - кажуть у Генштабі.

На Харківському напрямку противник обстріляв із танків та реактивної артилерії райони населених пунктів Світличне, Шаповалівка, Прудянка, Дементіївка, Питомник, Великі Проходи, Руські Тишки, Перемога, Верхній Салтів, Гусарівка, Базаліївка, Стара Гнилиця та Протопопівка. Завдав авіаційних ударів біля Ртищівки та Верхнього Салтова. 

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

Ворог здійснив обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Люте, Іскрисківщина та Біловоди Сумської області.

Українські військові наголошують, що російська пропаганда продовжує брехати, вигадуючи неіснуючі перемоги і покриваючи злочини своєї армії та найманців.

"Тому закликаємо довіряти інформації тільки з перевірених джерел та не розповсюджувати російські фейки і дезінформацію", - пише Генштаб.

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