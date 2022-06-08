Ворог частково відвів війська на Запоріжжі для ротації, - Старух

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог відвів війська і проводить ротацію підрозділів, які здійснювали терористичні заходи в окупованих громадах. Йдеться про тих, хто стояв на блокпостах, хто мучив місцеве населення. Наприкінці минулого тижня їх почали ротувати. З громад надійшла інформація, що усі вийшли, а їх місце зайшли нові з ДНР", - розповів Старух.



Голова Запорізької ОВА також додав, що курортний сезон в окупованих територіях провалено.



"Значна частина людей залишилась, вони жили з курортного сезону. Особливо місто Бердянськ, Приморськ, Кирилівка. Туди приїздили відпочивати мільйони громадян України. Зараз курортного сезону не буде і це додатково ускладнить економічну ситуацію на цих територіях. Окупанти намагаються щось вкрасти та прибрати до рук. А бази - це складний бізнес. Наші люди зазнали великих втрат. Вони будували та розвивали ці бази, а зараз виникають ситуації привласнення чужого майна. Все фіксується та порушуються карні справи. Все буде передано до міжнародних інституцій, щоб Росія відшкодувала усі збитки", - наголосив Старух.



Також Старух додав, що понад 1000 людей вчора виїхали з окупованих територій до Запоріжжя.



"Близько 200 автомобілів виїхали, а заїхали вдвічі більше. Більш як 1000 людей вчора виїхали з окупованих територій. Це представники Херсонщини - 370 людей і мешканці громад Запорізької області, Бердянщини, Мелітопольщини. 100 людей виїхали з Маріуполя, їм вдалося перетнути лінію розмежування та прибути до Запоріжжя", - зауважив Старух.