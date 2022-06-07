Про це заявив призначений росіянами "керівник військово-цивільної адміністрації" Запорізької області Євген Балицький, передає РБК.

"У напрямку Криму пішли перші залізничні вагони, 11 вагонів пішли із зерном із мелітопольського елеватора. Можна прогнозувати, що найближчим часом ці поставки будуть збільшені у сотні разів. Це буде не 11 вагонів, а сотні, тисячі вагонів", - сказав він.

11 травня ми повідомляли, що РФ у Чорному морі вже заблокувала близько 300 вантажних суден із зерновими культурами та іншим продовольством з України.

24 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту не купувати у Росії зерно, яке вони вкрали в України.

Супутникові знімки Maxar показують, що російське вантажне судно, повне зерна, яке викрали з українських ферм, прибуло до сирійського порту Латакії.

30 травня радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна знайде моряків, які беруть участь у вивезенні викраденого Росією на окупованих територіях зерна.

Прокуратура розпочала розслідування незаконного вивезення викраденого Росією українського зерна через окупований Крим.