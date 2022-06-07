English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка Псевдоочільник Запорізької області визнав, що Росія краде українське зерно

Псевдоочільник Запорізької області визнав, що Росія краде українське зерно

7 червня, 2022 вiвторок
23:54
Економіка зерно порти

Перший потяг із краденим зерном вирушив із окупованої росіянами частини Запорізької області до окупованого Криму

Про це заявив призначений росіянами "керівник військово-цивільної адміністрації" Запорізької області Євген Балицький, передає РБК.

"У напрямку Криму пішли перші залізничні вагони, 11 вагонів пішли із зерном із мелітопольського елеватора. Можна прогнозувати, що найближчим часом ці поставки будуть збільшені у сотні разів. Це буде не 11 вагонів, а сотні, тисячі вагонів", - сказав він. 

  • 11 травня ми повідомляли, що РФ у Чорному морі вже заблокувала близько 300 вантажних суден із зерновими культурами та іншим продовольством з України.
  • 24 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту не купувати у Росії зерно, яке вони вкрали в України. 
  • Супутникові знімки Maxar показують, що російське вантажне судно, повне зерна, яке викрали з українських ферм, прибуло до сирійського порту Латакії.
  • 30 травня радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна знайде моряків, які беруть участь у вивезенні викраденого Росією на окупованих територіях зерна.
  • Прокуратура розпочала розслідування незаконного вивезення викраденого Росією українського зерна через окупований Крим.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

крадіжка
зерно
війна з Росією
Запорізька область
Читайте також:
Лукашенко
6 червня, 2022 понедiлок
Українські військові знесуть голову будь-кому, - Лукашенко несподівано похвалив ЗСУ
Сергій Згурець
Автор Сергій Згурець
6 червня, 2022 понедiлок
Заяви президента про те, що завойовану окупантами територію значно важче забирати, ставить військових у певні рамки. Колонка Сергія Згурця
7 червня, 2022 вiвторок
Турецький міністр: домовилися з Україною про купівлю зерна зі знижкою 25%, але є дилема щодо безпеки експорту
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 33.86
    Купівля 33.86
    Продаж 34.88
  • EUR
    Купівля 35.78
    Продаж 37.17
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
8 червня
01:51
російські військові окупанти
На Херсонщині окупанти розпочали підготовку до відзначення дня Росії, - звіт ОК "Південь"
01:38
колаборант диверсант
На Одещині спіймали диверсанта, якого завербувало ФСБ: збирав координати блокпостів, кількість військових і зброї
01:22
міні-футбол
Україна вийшла в 1/8 фіналу Євро-2022 з міні-футболу
01:04
Олаф Шольц
Щоб розповісти: у нього не вийде! Шольц пояснив свої телефонні дзвінки Путіну
01:03
фейк, фейки
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 7 червня
00:52
Інфографіка
окупанти
РФ перекидає в Україну нові підрозділи. Настане день, коли кількість втрат навіть для Росії перетне межу допустимого, - Зеленський
00:44
США та Китай
Альтернатива Китаю. США влиють в економіки центральноамериканських країн мільярди доларів
00:36
На фото Володимир Зеленський
Зеленський: що б не планували окупанти, ми маємо готуватися до наступної зими – найскладнішої за всі роки незалежності
00:21
Супермаркет в містечку Швальмштадт, де сталася стрілянина
Стрілянина у німецькому супермаркеті, є загиблі
00:16
Сандро Тоналі, збірна Італії
Італія перемогла Угорщину у Лізі націй
00:07
декомунізація
Три Д. В Україні з'явиться Рада з дерусифікації, декомунізації та деколонізації
2022, вiвторок
7 червня
23:56
Ексклюзив
Михайло Басараб
Путін хоче легально заробляти на краденому в Україні, - політолог Басараб
23:49
Ігор Клименко
У районі Бучі загинуло 1137 осіб, безпосередньо у місті Буча – 461 людина. Керівник Нацполіції оприлюднив попередні цифри жертв росіян, вони шокують
23:37
МЗС
МЗС звернулось до ЄС за поясненнями щодо послаблення шостого пакету санкцій проти РФ
23:35
Бріджит Брінк у Ірпені та Бучі
Посол США побувала у Бучі та Ірпені
23:30
скраплений газ
США вдвічі збільшили поставку зрідженого газу у Європу, експортувавши туди 3/4 свого запасу, - Bloomberg
23:19
Ангела Меркель
Меркель не звинувачує себе в повномасштабному нападі РФ на Україну
23:07
ЄС Україна
"Це чіткий політичний сигнал солідарності з мужнім народом України". Європарламент рекомендуватиме лідерам ЄС надати Україні статус кандидата
23:02
Олексій Данілов
Союз Британії, Польщі та України не обмежиться трьома учасниками, - Данілов
22:58
Галина Данильченко
Колаборантка з Мелітополя оголосила про те, що Запоріжжя починає готуватися до псевдореферендуму
22:55
Аналітика
Сергій Згурець
Росія дістала з засіки батьківщини танки, які пам'ятали Сталіна та Хрущова. Колонка Сергія Згурця
22:50
танкер
Росія на фоні ембарго ЄС збільшила продаж нафти азійським клієнтам на 20%, - Reuters
22:46
Михайло Подоляк
"У росіян є ілюзія, що вони на піку своєї військової готовності", – в Офісі президента пояснили, чому Москва заговорила про переговори
22:33
ГУР
Україна повернула 210 тіл загиблих військових, більшість - захисники Маріуполя, - розвідка
22:29
Віктор Пінчук
Щоб допомогти ЗСУ, Пінчук продасть скульптуру Джеффа Кунса Balloon Monkey
22:25
БТР М113
Литва передала Україні 20 військових авто, ще 20 БТР надійдуть невдовзі, - посол
22:17
авто евакуація
Волонтери повідомили про евакуацію 1400 людей з окупованої Харківщини
22:14
Газ в Європу
13 європейських компаній погодилися платити за російський газ рублями, - KSE
21:59
На Донеччині поранили 5 мирних жителів
21:56
знищена техніка ворога
Впродовж 7 червня українські воїни знищили на сході 56 окупантів, спостережний пункт та два склади зі зброєю
21:54
Херсон окупанти
Від вибуху в ресторані окупованого Херсона постраждав персонал, - депутат облради
21:36
Херсон
Росіяни планують провести псевдореферендум щодо включення до складу РФ Херсонщини восени, - очільник ОВА
21:33
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук
Поки нас вбивають, ви залишаєтесь у своїй зоні комфорту, - посол України розкритикував позицію Ізраїлю
21:20
Верховна Рада
Доступ медіа до Ради буде відкритий, як тільки дозволять спецслужби, - віцеспікерка Кондратюк
21:09
БМП-1
Це цирк. Знущання і з України, і з Греції. В Афінах обурені неповороткістю Німеччини у справі військової допомоги Україні
20:56
Ноутбук
У ЄС домовились з 2024 року ввести єдиний для всіх мобільних пристроїв порт зарядки
20:48
санкції проти Росії
Євросоюз тишком послабив санкції проти Росії, - Подоляк
20:48
Європарламент
Європарламент не знайшов підстав для розмороження процесу вступу Туреччини до ЄС
20:42
Микола Чаус
150 тисяч доларів готівки й дві скляні банки. Суд вивчив речові докази у справі Чауса
20:32
Ексклюзив
Маріуполь
Окупанти у Маріуполі створили найбільш сприятливі умови для розповсюдження інфекційних хвороб, - голова райради Могильний
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV