Ворог гатить по Миколаївській області кожного дня, варварські руйнує інфраструктуру, - голова облради
Ганна Замазєєва, голова Миколаївської облради розповіла про щоденне бомбардування та обстріли Миколаївщини, руйнування ворогом інфраструктури області, без електропостачання залишається майже 15 громад, Миколаїв без води вже другий тиждень
Про це вона розповіла в ефірі телеканалу "Еспресо".
Голова облради зазначила, що ворог бомбардує та обстрілює Миколаївську область кожного дня.
"Вночі було бомбардування по спальному мікрорайону Миколаєва. На сьогодні також були обстріли Березанської територіальної громади, Баштанської територіальної громади, по околицях Лукарівки та Миколаївського району. Окупованими залишаються майже тридцять сіл, це декілька громад, і контролюється 40 км траси Херсон-Миколаїв" - повідомила Ганна Замазєєва.
Голова облради зауважила, що ворог намагається зруйнувати повністю соціальну інфраструктуру області, це і лікарні, і дитячі садочки й сьогодні в ночі спальний район міста і, навіть, кав'ярня.
"Зараз без електропостачання залишається майже 15 громад, газопровід був відремонтований, але Миколаїв без води вже другий тиждень. Воду привозимо і намагаємося не зробити з цього катастрофу. Всі проблеми, які створюють ці варвари, ми намагаємося господарські виправити" – розповіла Замазєєва.
- Нагадаємо, 23 квітня Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що росіяни готують провокації у Великодню ніч
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