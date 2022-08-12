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Головна війна з Росією Ворог має частковий успіх у напрямку Горлівка - Зайцеве, йдуть бої біля Пісків і Кодеми, - Генштаб ЗСУ

Ворог має частковий успіх у напрямку Горлівка - Зайцеве, йдуть бої біля Пісків і Кодеми, - Генштаб ЗСУ

12 серпня, 2022 п'ятниця
07:40
війна з Росією окупанти

Окупанти вели наступ в напрямках Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївка, Виїмки, Бахмута, Веселої Долини та Кодеми, успіху не мали і відійшли. Проте у результаті наступу в напрямку Горлівка - Зайцеве противник частково мав успіх

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук

Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України.

"Авіаційне угруповання ворога підтримує дії наземних угруповань із зосередженням основних зусиль на Донецькому напрямку", - йдеться в повідомленні.

На Слов’янському напрямку обстріли зафіксовано поблизу Вірнопілля, Богородичного, Шнурків, Курульки, Краснопілля, Долини та Залимана. Біля останнього ворог завдав ще й авіаудару. Противник намагається поповнити втрати особового складу та техніки.

На Краматорському напрямку ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Григорівки, Серебрянки та Верхньокам’янського.

Вів наступ в напрямках населених пунктів Верхньокам’янське та Івано-Дар’ївка, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли із танків та артилерії неподалік Переїзного, Веселого, Бахмутського, Соледара, Вершини та Курдюмівки. Задіяв авіацію біля Виїмки, Івано-Дар’ївки, Спірного, Яковлівки, Соледара та Бахмутського.

В результаті наступу в напрямку Горлівка - Зайцеве противник частково мав успіх.

Ворог вів наступальні бої в напрямках населених пунктів Івано-Дар’ївка, Виїмка, Бахмут, Весела Долина та Кодема, успіху не мав, відійшов. Після проведення перегрупування поновив наступ на Кодему, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Водяного, Олександрополя, Авдіївки та Пісків. Противник завдав авіаційних ударів біля Мар’їнки та Водяного.

Окупанти намагалися вести наступальні бої в районах Спартака і Мар’їнки, успіху не мали, відійшли. Тривають бойові дії біля селища Піски.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляно райони населених пунктів Мала Токмачка, Малинівка, Лук’янівське, Гуляйполе, Щербаки, Володимирівка, Богоявленка, Новоданилівка, Оріхів, Новопіль, Новосілка та Залізничне. Ворог завдав авіаударів неподалік Вугледара, Малих Щербаків та Новомихайлівки.

На Південнобузькому напрямку, з метою сковування дій українських підрозділів, ворог обстрілював позиції Сил оборони та обʼєкти цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Українка, Посад-Покровське, Лупареве, Степова Долина, Новогригорівка, Веселий Кут, Широке, Кобзарці, Кавказ, Біла Криниця, Лепетиха, Тополине, Іванівка, Потьомкине та Трудолюбівка.

Завдав авіаційних ударів поблизу Осокорівки, Андріївки, Благодатного, Новогригорівки та Мирного. Вів повітряну розвідку безпілотниками.

"Корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на веденні розвідки, блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України", - кажуть у Генштабі.

В готовності до застосування крилатих ракет морського базування перебувають два їх носії.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із застосуванням ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Леб’яже, Соснівка, Українка, Дементіївка, Питомник, Руські та Черкаські Тишки, Шевелівка, Протопопівка, Верхній Салтів, Циркуни, Стара Гнилиця, Гусарівка, Коробочкине. Завдав авіаційних ударів біля Ртищівки і Верхнього Салтова.

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