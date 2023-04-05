Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"З початку окупації російськими підприємствами було організовано заготівлю лісу у Запорізькій, Херсонській та інших тимчасово окупованих областях України. При цьому підприємцями здійснюється неконтрольована варварська вирубка лісових насаджень, що у разі її продовження невідворотно призведе до катастрофічних наслідків для екології", - зазначила чиновниця.

"Більшість лісових масивів у цьому регіоні штучного походження, і вони спеціально створювались для захисту від вітрової, ґрунтової та водної ерозії, виконуючи функцію рекреаційних та лісомеліоративних насаджень", - пояснила вона.

За словами Маляр, наприкінці березня поблизу Маріуполя Донецької області було зафіксовано переміщення колон російських вантажних автомобілів зі свіжозрубаним лісом-кругляком.