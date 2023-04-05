Ворог масово вирубує ліс-кругляк на тимчасово окупованих територіях і везе його до РФ, – Маляр
Окупанти продовжують знищувати природно-ресурсний потенціал тимчасово окупованих територій України. Вони вирубують ліс-кругляк і везуть його до Росії
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"З початку окупації російськими підприємствами було організовано заготівлю лісу у Запорізькій, Херсонській та інших тимчасово окупованих областях України. При цьому підприємцями здійснюється неконтрольована варварська вирубка лісових насаджень, що у разі її продовження невідворотно призведе до катастрофічних наслідків для екології", - зазначила чиновниця.
"Більшість лісових масивів у цьому регіоні штучного походження, і вони спеціально створювались для захисту від вітрової, ґрунтової та водної ерозії, виконуючи функцію рекреаційних та лісомеліоративних насаджень", - пояснила вона.
За словами Маляр, наприкінці березня поблизу Маріуполя Донецької області було зафіксовано переміщення колон російських вантажних автомобілів зі свіжозрубаним лісом-кругляком.
- Раніше в Держекоінспекції повідомляли, що з лютого 2022 року РФ знищила в Україні майже 60 тис. га лісів. При цьому деякі відновлюватимуть десятки років, а частину втрачено назавжди.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.86
Купівля 36.86Продаж 37.71
-
EUR
Купівля 40.02Продаж 40.85
- Актуальне
- Важливе