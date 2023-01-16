Про це повідомляє Держекоінспекція.

"59 150 га лісів та інших насаджень випалено ракетами та снарядами, деякі з них, можливо, відновлюватимуться протягом десятка років, і це за найоптимістичніших розрахунків, решта - втрачені назавжди", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 280 132 м2 ґрунтів забруднено небезпечними речовинами, а 11 079 525 м2 земель засмічено залишками знищених об’єктів і боєприпасів.

Раніше перший заступник голови МВС Євгеній Єнін казав, що внаслідок дій окупантів близько 30% території України всіяно вибухонебезпечними предметами, що робить нашу країну однією з найбільш забруднених у світі.

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