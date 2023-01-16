З лютого РФ знищила в Україні майже 60 га лісів: деякі відновлюватимуть десятки років, частину втрачено назавжди
З початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року в Україні було знищено майже 60 гектарів лісів. Частину з них відновити неможливо
Про це повідомляє Держекоінспекція.
"59 150 га лісів та інших насаджень випалено ракетами та снарядами, деякі з них, можливо, відновлюватимуться протягом десятка років, і це за найоптимістичніших розрахунків, решта - втрачені назавжди", - йдеться в повідомленні.
Крім того, 280 132 м2 ґрунтів забруднено небезпечними речовинами, а 11 079 525 м2 земель засмічено залишками знищених об’єктів і боєприпасів.
- Раніше перший заступник голови МВС Євгеній Єнін казав, що внаслідок дій окупантів близько 30% території України всіяно вибухонебезпечними предметами, що робить нашу країну однією з найбільш забруднених у світі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.93
Купівля 39.93Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 42.06Продаж 43.1
- Актуальне
- Важливе