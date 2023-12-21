Ворог мав певне просування в районі Синьківки, - військовий експерт Снєгирьов

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Основним акцентом зусиль ворога є атаки в районі Синьківки, Лимана Першого, Петропавлівки й Іванівки. В районі Синьківки ситуація складна. Там були певні просування окупантів, але ЗСУ тримають під контролем панівні висоти й використовують успішний характер контрбатарейної боротьби", - наголосив Снєгирьов.

За словами військового експерта, на напрямку Ізюма створено найбільш боєздатне угруповання ворога, яке нараховує до 120 тис. особового складу й 1300 одиниць бронетехніки.

"Противник має коротке плече логістики постачання боєкомплекту й особового складу з території РФ і з окупованої Луганщини. Це й дає змогу окупантам активізувати зусилля на цьому напрямку", - зауважив Снєгирьов.