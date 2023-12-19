Ворог намагається захопити Синьківку до нового року, - командир підрозділу ЗСУ

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"У районі Синьківки тривають важкі бої. Ворог намагається захопити Синьківку до нового року. Вже кілька разів була інформація від російських воєначальників, яка не відповідає дійсності, що росіяни взяли Синьківку. Але наші хлопці стоять там й не віддають жодного дома. Синьківка - це невеликий населений пункт, але він стратегічний", - пояснив Ярославський.

Командир підрозділу ЗСУ також додав, що ворог у район Синьківки кидає на штурм позицій Сил оборони вагнерівців й "Шторм-Z".

"Їхні методи введення бою нам вже давно знайомі. Вони просувають вперед штурмові групи, а за ними створюють ешелоновану оборону. Для того щоб було куди відкотитися та підвозити БК", - зауважив Ярославський.