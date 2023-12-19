Ворог намагається захопити Синьківку до нового року, - командир підрозділу ЗСУ
Командир підрозділу ЗСУ з Куп'янського напрямку Денис Ярославський повідомив, що у районі Синьківки тривають важкі бої
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"У районі Синьківки тривають важкі бої. Ворог намагається захопити Синьківку до нового року. Вже кілька разів була інформація від російських воєначальників, яка не відповідає дійсності, що росіяни взяли Синьківку. Але наші хлопці стоять там й не віддають жодного дома. Синьківка - це невеликий населений пункт, але він стратегічний", - пояснив Ярославський.
Командир підрозділу ЗСУ також додав, що ворог у район Синьківки кидає на штурм позицій Сил оборони вагнерівців й "Шторм-Z".
"Їхні методи введення бою нам вже давно знайомі. Вони просувають вперед штурмові групи, а за ними створюють ешелоновану оборону. Для того щоб було куди відкотитися та підвозити БК", - зауважив Ярославський.
- У багатьох підрозділах російської армії на Куп'янському напрямку зафіксовано спалах так званої мишачої лихоманки. Командири армії РФ ігнорують скарги військових.
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що війська РФ наступають на Куп‘янському, Лиманському і Бахмутському напрямках, щоб захопити нові населені пункти Донецької та Харківської областей.
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