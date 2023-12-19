"Попри щоденні втрати росіяни продовжують наступати": Сирський розповів про ситуацію на трьох напрямках фронту та цілі наступу РФ

Про це він написав у телеграм.

Зазначається, що наступальні дії ворога тривають на Куп‘янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Сирський наголосив, що Бахмутський напрямок залишається надзвичайно важливим для росіян. Там вони зосереджують основні зусилля, для ведення штурмових дій застосовують найбільш боєздатні підрозділи десантних військ, морську піхоту та сформовані з колишніх злочинців підрозділи "шторм z" та "шторм v".

"Мета ворога на цьому напрямку зрозуміла - це наступ на населений пункт Часів Яр, потім на Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ, Краматорськ з подальшим виходом на кордони Донецької області", - зазначив Сирський.

Водночас на Лиманському напрямку російські війська перейшли до постійних атак позицій ЗСУ в напрямках Макіївки та Тернів. Ведуться бойові дії на Сіверському напрямку. Окупанти активно використовують техніку під час проведення штурмів, яку постійно знищують українські захисники.

За словами командувача Сухопутних сил, в районі Синьківки не припиняються щоденні штурмові дії російських військ з метою захоплення населеного пункту та створення плацдарму для подальшого наступу на місто Куп’янськ.

"Ситуація складна. Нам доводиться воювати в умовах переваги ворога як в озброєнні, так і в кількості особового складу. Втім, командири і штаби в режимі 24/7 відстежують зміни в обстановці, аналізують дії противника та своїх військ, приймають ефективні управлінські рішення для посилення оборони та знищення ворога", - заявив Сирський.

Він додав, що ряд рішень щодо способів знищення ворога командири ухвалили безпосередньо в районах бойових дій. На всіх трьох напрямках наші війська тримають оборону та знищують ворога.

Командувач також наголосив, що армія РФ зазнає великих втрат, які поповнює резервами штурмових батальйонів сформованих з колишніх в‘язнів. Попри щоденні втрати в особовому складі та техніці російські окупанти продовжують проведення наступальних дій.

За першу половину грудня ворог втратив у смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" близько 8 тисяч військових. Крім того, було знищено або ушкоджено понад 500 одиниць ворожої військової техніки. Серед них: 67 танків, понад 100 бойових броньованих машин, 77 гармат і мінометів різних калібрів.

"На відміну від агресора, українські сили оборони намагаються досягати успіху шляхом продуманого планування бойових дій та ефективного використання артилерії, мінометів, ударних дронів та стрілецького озброєння. А найбільшою цінністю для нас є життя наших воїнів. Мінімізація втрат завжди у пріоритеті під час планування операцій". - підсумував Сирський.