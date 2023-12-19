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Головна Війна з Росією На фронті за добу відбулося понад 100 боєзіткнень, окупанти атакували на 6 напрямках, - Генштаб

На фронті за добу відбулося понад 100 боєзіткнень, окупанти атакували на 6 напрямках, - Генштаб

19 грудня, 2023 вiвторок
07:11
Війна з Росією ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті між російськими окупантами і українськими захисниками відбулося 105 бойових зіткнень. ЗСУ відбили низку ворожих атак на 6 напрямках

Про це інформують у Генеральному штабі ЗСУ.

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 10 атак окупантів поблизу Макіївки Луганської області та східніше Тернів, Спірного Донецької області Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 21 атаку противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони відбили 11 атак противника в районах Авдіївки та ще 13 атак біля Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують ворога неподалік Новомихайлівки Донецької, де відбито 13 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку наші оборонці відбили 17 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області.

Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Окупанти атакували Україну з дронів, ЗСУ знищили російську ракету

Загалом ворог завдав 1 ракетний та 6 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 2 БПЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною всі ударні дрони знищено.

Авіаційних ударів зазнала Новомихайлівка Донецької області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони знищено 1 керовану ракету Х-59. Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони дистанційного мінування та 1 артилерійський засіб противника.

  • У ніч на 19 грудня ворог запустив кілька груп "шахедів" – вони рухалися з півдня у північно-західному напрямку.
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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