Ворог запустив "шахеди" з півдня у північно-західному напрямку
У ніч на 19 грудня ворог запустив кілька груп "шахедів" – вони рухаються з півдня у північно-західному напрямку
Про це повідомили у штабі Повітряних сил ЗСУ.
"Рух групи ворожих БПЛА типу Shahed з Херсонщини у північно-західному напрямку (Миколаївська/Дніпропетровська області)", - йдеться у повідомленні о 23:36.
О 23:46 дрони виявлено на межі Херсонської та Дніпропетровської областей – вони рухаються у напрямку Кривогу Рогу. Також у північно-західному напрямку (Кіровоградська область).
Ще одна група "шахедів" пролітала в районі Бериславського району Херсонщини – в напрямку Миколаївщини й далі до Кіровоградської та Черкаської областей.
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