Ворог запустив "шахеди" з півдня у північно-західному напрямку

Про це повідомили у штабі Повітряних сил ЗСУ.

"Рух групи ворожих БПЛА типу Shahed з Херсонщини у північно-західному напрямку (Миколаївська/Дніпропетровська області)", - йдеться у повідомленні о 23:36.

О 23:46 дрони виявлено на межі Херсонської та Дніпропетровської областей – вони рухаються у напрямку Кривогу Рогу. Також у північно-західному напрямку (Кіровоградська область).

Ще одна група "шахедів" пролітала в районі Бериславського району Херсонщини – в напрямку Миколаївщини й далі до Кіровоградської та Черкаської областей.