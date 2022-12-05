Ворог намагається побудувати логістичну лінію від Луганська до Мелітополя, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що у найближчий перспективі Запорізький фронт стане найбільш агресивним
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Протяжність Запорізького фронту 250 км, глибина 100 км у найширшій ділянці. Цей фронт умовно вважається найбільш спокійним. Ворог проводить там оборону. Росіяни посилюють гарнізонні блоки у Маріуполі, Мелітополі та Бердянську. Російські підрозділи заходять у цю зону, яка вважається складною для подальших бойових дій. Решта російських військ є розпорошеною по Запорізькому фронту. Щільність цих військ не є критичною. Запорізький фронт є важливим для подальшого розсічення російського угруповання у бік Мелітополя та Бердянська", - пояснив Згурець.
За словами експерта, росіяни підсилюють угруповання на Донецькому напрямку.
"Ворог намагається побудувати логістичну лінію - Луганськ, Донецьк, Волноваха, Маріуполь, Мелітополь та тиснути на ЗСУ у районі Вугледара й Павлівці", - підкреслив Згурець.
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