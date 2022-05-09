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Головна війна з Росією Ворог намагається прорвати оборону українських військ на Донецькому напрямку та готує наступ на Словʼянськ та Авдіївку, - Генштаб

Ворог намагається прорвати оборону українських військ на Донецькому напрямку та готує наступ на Словʼянськ та Авдіївку, - Генштаб

9 травня, 2022 понедiлок
07:13
війна з Росією окупанти гармата

Російські окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Донецькому напрямку, готують наступ на Сіверськ, Словʼянськ, Лисичанськ та Авдіївку. Продовжують спроби взяти Рубіжне і Попасну

Про це повідомляє Генштаб ЗС України.

Окупанти не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зон. Намагаються взяти під повний контроль території Донецької та Луганської областей, а також утримати сухопутний коридор між областями і окупованим Кримом.

Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Ймовірність нових ракетних ударів по всій території України висока.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ознак формування окупантами наступальних угруповань не виявлено.

На Слобожанському напрямку росіяни активних наступальних дій не проводили. Перегруповують підрозділи, поповнюють запаси, намагаються утримати просування підрозділів ЗСУ у напрямках кордону.

На Ізюмському напрямку окупанти готуються продовжити наступ на напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Сулигівка – Курулька.

З метою недопущення просування підрозділів Збройних сил України російські війська зосередили на території РФ у Білгородській області до 19 батальйонних тактичних груп. Перекидають особовий склад та військову техніку.

На Донецькому напрямку окупанти зосередили зусилля на спробі взяти під контроль Рубіжне та Попасну. Для цього здійснюють авіа- та артобстріли. Також готуються продовжити наступ у напрямку на Сіверськ, Словʼянськ, Лисичанськ та Авдіївку.

На Таврійському напрямку ворог проводить демонстративні дії з метою утримання просування українських військ, вдосконалює систему логістичного забезпечення.

На Південнобузькому напрямку росіяни активних бойових дій не проводили. Зосередилися на обстрілах позицій підрозділів військ ЗСУ із застосуванням наявних засобів артилерії, у тому числі реактивних систем залпового вогню.

На тимчасово захопленій території Запорізької області росіяни вилучають особисті документи у місцевого населення. Повертають тільки за умови участі мешканців в урочистостях з нагоди 9 травня.

На території тимчасово окупованої АР Крим росіяни також готуються проводити урочисті паради. 

Обстановка в Придністровському регіоні Республіки Молдова наразі без змін. Місцеві збройні формування та підрозділи оперативної групи військ РФ продовжують перебувати у бойовій готовності ступеню "Повна".

За попередню добу підрозділами ППО Повітряних Сил та Сухопутних військ було збито 10 повітряних цілей окупантів, серед яких 6 безпілотників типу "Орлан-10", 1 БПЛА типу "Форпост" та 3 крилаті ракети.

На територіях Донеччини та Луганщини захисниками та захисницями України за добу 8 травня успішно відбито 6 атак ворога, знищено 20 ворожих танків, 1 артсистему, 28 одиниць БТРів, 1 спеціальний броньований автомобіль та 5 одиниць автомобільної техніки.

  • Упродовж доби ворог випустив по Одещині 9 ракет, 6 із них знищені силами ППО.
  • А через ворожі обстріли на Донеччині 8 травня загинуло 4 мирних мешканців, ще 8 дістали поранення.

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