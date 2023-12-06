Ворог намагається створити якомога більше осередків боєзіткнень, - боєць ЗСУ Ієвлєв про ситуацію на сході
Військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв зазначив, що росіяни сконцентрували живу силу не тільки біля Горлівки, чи Авдіївки, а розтягнули її по всій лінії східного фронту
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Перебуваючи на Горлівському напрямку, скажу про смугу, яку ми бачимо перед собою. Ліворуч від нас розташовано Бахмутський напрямок, а праворуч - Горлівка. В обидві сторони по мапі десь 10-12 км від наших позицій. Наразі ворог стягує живу силу не точково на Горлівку, чи Авдіївку, а по всій смузі, збільшивши кількість особового складу всюди, щоб розосередити увагу ЗСУ", - пояснив Ієвлєв.
За словами військовослужбовця ЗСУ, загарбники намагаються якомога більше створити осередків боєзіткнень.
"Тобто ворог намагається створити точкові проблеми, щоб Силам оборони неможливо було стиснути кулак, щоб українська артилерія тримала в максимальному фокусі не тільки Авдіївку. Тому артилерія й інші підрозділи ЗСУ змушені реагувати на все, що коїться на смузі, а це ділянка десь у 70-80 км", - наголосив Ієвлєв.
- Інститут вивчення війни пише, що українські військові просунулися на схід від залізничної колії в районі Авдіївського коксохімічного заводу та змусили ворога відійти з двох позицій.
- Російські окупанти на Авдіївському напрямку активізували застосування дронів-камікадзе, авіації та артилерії. Натомість ЗСУ знищили 39 одиниць військової техніки РФ.
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