Ворог активізував застосування дронів-камікадзе, авіації та артилерії на Авдіївському напрямку, - Тарнавський
Російські окупанти на Авдіївському напрямку активізували застосування дронів-камікадзе, авіації та артилерії. Натомість ЗСУ знищили 39 одиниць військової техніки РФ
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.
Погана для окупантів доба. Знищено станцію РЕБ Р-330Ж "Житель", РСЗВ 9П140 "Ураган" та
САУ 2С7 "Піон". Ворог значно активізував застосування дронів-камікадзе, авіації та артилерії.
Загалом українські війська знищили 39 одиниць військової техніки. Зокрема, 2 танки, 12 ББМ, 4 артсистеми, 1 РСЗВ, 10 БПЛА, 8 автомобілів, 2 одиниці спецтехніки. Також був знищений склад боєприпасів та інший важливий об'єкт ворога. Ще 40 одиниць техніки ворога пошкоджено.
- Рано-вранці 6 грудня у тимчасово окупованому Бердянську пролунав потужний вибух, який чули мешканці декількох мікрорайонів міста.
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