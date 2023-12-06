Ворог активізував застосування дронів-камікадзе, авіації та артилерії на Авдіївському напрямку, - Тарнавський

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

Погана для окупантів доба. Знищено станцію РЕБ Р-330Ж "Житель", РСЗВ 9П140 "Ураган" та

САУ 2С7 "Піон". Ворог значно активізував застосування дронів-камікадзе, авіації та артилерії.

Загалом українські війська знищили 39 одиниць військової техніки. Зокрема, 2 танки, 12 ББМ, 4 артсистеми, 1 РСЗВ, 10 БПЛА, 8 автомобілів, 2 одиниці спецтехніки. Також був знищений склад боєприпасів та інший важливий об'єкт ворога. Ще 40 одиниць техніки ворога пошкоджено.