У Бердянську вранці пролунав потужний вибух: окупанти перекрили рух проспектом

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров та голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

"Приблизно о 5-й ранку мешканці мікрорайонів Нагірна частина, АЗМОЛ та Ліски повідомили про гучний вибух. Наразі спуск з гори через проспект Західний повністю перекрито. На цій ділянці перебуває велика кількість російських військових", - написала Галіціна.

Натомість Федоров написав, що окупанти не пропускають навіть пішоходів.