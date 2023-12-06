У Бердянську вранці пролунав потужний вибух: окупанти перекрили рух проспектом
Рано-вранці 6 грудня у тимчасово окупованому Бердянську пролунав потужний вибух, який чули мешканці декількох мікрорайонів міста
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров та голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.
"Приблизно о 5-й ранку мешканці мікрорайонів Нагірна частина, АЗМОЛ та Ліски повідомили про гучний вибух. Наразі спуск з гори через проспект Західний повністю перекрито. На цій ділянці перебуває велика кількість російських військових", - написала Галіціна.
Натомість Федоров написав, що окупанти не пропускають навіть пішоходів.
- 23 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області українські партизани підірвали автівку, в якій перебували 4 представники російської ФСБ.
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