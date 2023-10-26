ГУР: у Бердянську 23 жовтня підірвали автівку з 4 представниками ФСБ

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

"23 жовтня 2023 року в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області шляхом підриву було знищено автомобіль, у якому перебували четверо представників російської ФСБ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це зробили представники українського руху опору на вулиці Мічуріна поблизу готелю Jasmin Guest-House, який ФСБ "перетворили на свою схованку".

Відомо, що серед ліквідованих був російський військовий, який вчиняв катування українських місцевих.

"Після підриву авто гауляйтер тимчасово окупованих територій Запорізької області розпорядився збільшити комендантську годину з 21:00 до 05:00, а представники російських спецслужб негайно покинули готель та перебазувались у нове кубло", - додали у розвідці.

Спершу про підрив автівки писав російський Telegram-канал Baza.

Зазначається, що вибух стався близько 21:00 біля будинку на вулиці Мічуріна.

За попередніми даними, бомба була закладена під сидіння водія "копійки", на якій їздив військовий. Він помер на місці.

Згодом у так званого слідчому комітеті РФ Запорізької області підтвердили загибель російського військового у Бердянську. Там зазначили, що встановлюють обставини інциденту і порушили кримінальну справу за фактом "скоєння терористичного акту".

Окупанти кажуть, що під авто військовослужбовця збройних сил Росії підклали саморобний вибуховий пристрій. Коли чоловік сів у салон автомобіля, воно спрацювало й авто вибухнуло.