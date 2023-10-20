Вночі на околицях Мелітополя пролунали вибухи в районі військової бази росіян, - Федоров
Вночі 20 жовтня на околицях тимчасово окупованого Мелітополя біля військової бази російських військових пролунали кілька потужних вибухів
Про це повідомив мер міста Іван Федоров.
"Неспокійна ніч для окупантів Мелітополя. Після опівночі за містом пролунало декілька вибухів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найпотужніші вибухи були чутні у районі Авіамістечка, де окупанти влаштували свою військову базу на захопленому аеродромі. За словами Федорова, мешканці також чули гул техніки.
- 13 жовтня українські партизани у тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області підірвали залізничний потяг, який перевозив боєприпаси та пальне для рашистів на фронт.
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