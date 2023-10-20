Вночі на околицях Мелітополя пролунали вибухи в районі військової бази росіян, - Федоров

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

"Неспокійна ніч для окупантів Мелітополя. Після опівночі за містом пролунало декілька вибухів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найпотужніші вибухи були чутні у районі Авіамістечка, де окупанти влаштували свою військову базу на захопленому аеродромі. За словами Федорова, мешканці також чули гул техніки.