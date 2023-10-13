У Мелітополі партизани підірвали потяг, який щодня возив із Криму боєприпаси та пальне, - ЦНС

Про це інформує Центр національного спротиву.

13 жовтня о 07:40 у Мелітополі, партизани виконали акцію саботажу прямо перед очима військових РФ та співробітників ФСБ, підірвавши потяг, що щоденно перевозив боєприпаси та паливо з Криму до свого міста та Дніпрорудного.

Повідомляється, що цей потяг у зворотному напрямку перевозив пошкоджену техніку та викрадене майно, зокрема залізну руду та зернові продукти. Унаслідок контрольованого вибуху було ушкоджено 150 метрів залізничної колії та локомотив.

Фото: Центр національного спротиву

Спротив закликає мешканців тимчасово окупованих територій України повідомляти інформацію про рашистів, щоб партизани робили ще більше успішних диверсій проти ворога. Як це зробити.