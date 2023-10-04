Ймовірно, окупанти готуються до "жесту доброї волі" в Токмаку, - Федоров

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в етері телеканалу "Еспресо".

"Є інформація, що ворог почав вивозити і евакуйовувати все майно зі шкіл. Сподіваємось, що вони готуються до втечі, але сьогодні рано про це говорити", - заявив мер Мелітополя.

Безпосередньо поблизу Токмака точаться наразі найбільші бої, зазначив Федоров. Шпиталі переповнені, російських військових, яких везуть з Запорізької лінії фронту, вже нема куди класти.

За словами Івана Федорова, останні тижні в Токмаку і Молочанську дуже гучно.

"В Токмаку щодня лунають вибухи, сьогодні не виключення. Щонайменше три вибухи пролунали зранку. Сьогодні всім мешканцям Токмаку заборонили виходити з будинків, жоден магазин не працює", - розповів Федоров.