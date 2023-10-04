Ймовірно, окупанти готуються до "жесту доброї волі" в Токмаку, - Федоров
На Мелітопольському напрямку окупанти почали активно вивозити майно зі шкіл. Ймовірно, окупанти готуються до "жесту доброї волі" в Токмаку
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в етері телеканалу "Еспресо".
"Є інформація, що ворог почав вивозити і евакуйовувати все майно зі шкіл. Сподіваємось, що вони готуються до втечі, але сьогодні рано про це говорити", - заявив мер Мелітополя.
Безпосередньо поблизу Токмака точаться наразі найбільші бої, зазначив Федоров. Шпиталі переповнені, російських військових, яких везуть з Запорізької лінії фронту, вже нема куди класти.
За словами Івана Федорова, останні тижні в Токмаку і Молочанську дуже гучно.
"В Токмаку щодня лунають вибухи, сьогодні не виключення. Щонайменше три вибухи пролунали зранку. Сьогодні всім мешканцям Токмаку заборонили виходити з будинків, жоден магазин не працює", - розповів Федоров.
- Також міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що окупанти у Токмаку почали вивозити сім'ї, закривають навчальні заклади і магазини.
- Нагадаємо, 17 вересня розвідка Великої Британії повідомила, що російські війська укріплюють оборону стратегічно важливого міста Токмак Запорізької області.
- Наступного дня депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков зазначив, що Токмак вже перебуває в зоні досяжності ствольної артилерії ЗСУ. Там окупанти почали евакуацію російських спецслужб.
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