У Токмаку почалась евакуація російських спецслужб, - депутат Запорізької облради
Депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков зазначив, що Токмак вже перебуває в зоні досяжності ствольної артилерії ЗСУ
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Токмак є одним з ключових центрів для окупантів. Ворог використовував місто, як базу для накопичення боєкомплекту й живої сили. Просування ЗСУ на півдні вже дозволяє бити по логістичних центрах і по скупченню окупантів. З Токмака вже почалася евакуація російських спецслужб і деяких так званих органів влади. Попри те, що Токмак ще не звільнено, наші військові вже розв'язали важливу стратегічну задачу", - підкреслив Ашурбеков.
За його словами, Токмак все менше використовується окупантами, як база для великої кількості військових і боєкомплекту.
"Токмак вже перебуває в зоні досяжності ствольної артилерії з боку ЗСУ. І це суттєво зменшує оборонні здібності ворога. Росіяни вже не можуть скупчувати велику кількість боєприпасів близько до лінії фронту. У ворога збільшуються логістичні ланцюги й послаблюється лінія оборони. З урахуванням військової тактики, можливо ЗСУ не потрібно буде воювати за звільнення міста. Можливо Сили оборони обійдуть місто і змусять окупантів відійти від Токмака", - зауважив Ашурбеков.
- 17 вересня розвідка Великої Британії повідомила, що російські війська укріплюють оборону стратегічно важливого міста Токмак Запорізької області.
- За ще один тиждень повномасштабної війни українські захисники звільнили від окупантів 2 кв. км на Бахмутському напрямку, а також 5,2 кв. км української території на південному фронті
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