У Токмаку почалась евакуація російських спецслужб, - депутат Запорізької облради

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Токмак є одним з ключових центрів для окупантів. Ворог використовував місто, як базу для накопичення боєкомплекту й живої сили. Просування ЗСУ на півдні вже дозволяє бити по логістичних центрах і по скупченню окупантів. З Токмака вже почалася евакуація російських спецслужб і деяких так званих органів влади. Попри те, що Токмак ще не звільнено, наші військові вже розв'язали важливу стратегічну задачу", - підкреслив Ашурбеков.

За його словами, Токмак все менше використовується окупантами, як база для великої кількості військових і боєкомплекту.

"Токмак вже перебуває в зоні досяжності ствольної артилерії з боку ЗСУ. І це суттєво зменшує оборонні здібності ворога. Росіяни вже не можуть скупчувати велику кількість боєприпасів близько до лінії фронту. У ворога збільшуються логістичні ланцюги й послаблюється лінія оборони. З урахуванням військової тактики, можливо ЗСУ не потрібно буде воювати за звільнення міста. Можливо Сили оборони обійдуть місто і змусять окупантів відійти від Токмака", - зауважив Ашурбеков.