Росіяни готують Токмак стати "опорою" для другої лінії оборони, - британська розвідка

Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.

За їхніми даними, у місті, яке розташоване приблизно на 16 км позаду поточної лінії фронту, росіяни розгортають додаткові блокпости та протитанкову оборону типу "їжак".

Крім того, вони копають нові окопи в районі, який утримує 58-а загальновійськова армія



"Токмак готується стати "опорою" другої головної лінії оборони Росії. Покращення оборони міста, ймовірно, вказує на зростаючу стурбованість Росії щодо тактичного проникнення України на першу головну лінію оборони на півночі", - зазначають у розвідці Британії.