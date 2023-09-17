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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни готують Токмак стати "опорою" для другої лінії оборони, - британська розвідка

17 вересня, 2023 неділя
10:18
Війна з Росією Токмак

Останніми днями російські війська, ймовірно, посилили оборону навколо тимчасово окупованого Токмака Запорізької області. Окупанти підгодовують місто, щоб воно стало їхньою опорою для другої лінії оборони

Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.

За їхніми даними, у місті, яке розташоване приблизно на 16 км позаду поточної лінії фронту, росіяни розгортають додаткові блокпости та протитанкову оборону типу "їжак". 

Крім того, вони копають нові окопи в районі, який утримує 58-а загальновійськова армія

"Токмак готується стати "опорою" другої головної лінії оборони Росії. Покращення оборони міста, ймовірно, вказує на зростаючу стурбованість Росії щодо тактичного проникнення України на першу головну лінію оборони на півночі", - зазначають у розвідці Британії.

  • У серпні світові ЗМІ писали, що українські військові прорвалися через російське мінне поле на північ від Токмака й вступили у бій із першою лінією російської оборони.
  • Олексій Гетьман, майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни, розповів, що, дійшовши до Токмака та перерізавши противнику логістику залізницею, максимум через три місяці херсонське і кримське угруповання ворога капітулює.

Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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